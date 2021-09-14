العتبة العباسية المقدسة تطلق مشروعا للنظافة على طرق الزائرين

2021/09/14 | 17:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلقت العتبةُ العبّاسية المقدّسة مشروعاً موسّعاً للنظافة، على جميع طرق الزائرين المؤدّية إلى كربلاء، وذلك على محاورها الثلاثة (النجف – بابل – بغداد)، لما يشكّله هذا العامل من أهمّيةٍ بالغةٍ لزيارة الأربعين.وقد اشتمل المشروع مراحل عديدة، كانت المرحلة الأولى تنظيم حملة توعيةٍ تثقيفيّةٍ موسّعة عبر نشر البوسترات والمُلصَقات والفولدرات، جميعها تحثّ على الاهتمام […]

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