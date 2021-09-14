إصابة جنديين اثنين بهجوم لداعش في نينوى

2021/09/14 | 17:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نينوى

أفاد مصدر في شرطة نينوى، اليوم الأربعاء، بأن جنديين اثنين أصيبا بجروح متفاوته جراء هجوم لتنظيم داعش على نقطة أمنية في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مجموعة من عناصر داعش الإرهابي شنوا هجوما على نقطة أمنية للواء الـ٤٣ التابع للفرقة المشاة العشرين في الجيش العراقي بمنطقة خنفيس التابعة لقضاء الحضر في محافظة نينوى".وأضاف المصدر ان "الهجوم اسفر عن إصابة جنديين اثنين بجروح متفاوته".

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