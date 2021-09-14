مشروع اممي لدعم 5 محافظات عراقية وتنمية القطاع الخاص

2021/09/14 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم مسح نحو 2000 مؤسسة عراقية في ثلاث محافظات.

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