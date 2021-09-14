رئيس مجلس النواب يلتقي وجهاء وأعيان ومثقفي مدينة الفلوجة

2021/09/14 | 17:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جولاته الميدانية في محافظة الانبار, حيث التقى جمعا من وجهاء وأعيان ومثقفي مدينة الفلوجة.

وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الاوضاع التي تشهدها مدينة الفلوجة والتحديات التي تواجهها خصوصا في مجال إعادة الاعمار, وكان رئيس مجلس النواب قد أجرى جولة ميدانية في مدينة الفلوجة واطلع خلالها على سير المشاريع الخدمية التي يتم العمل على إنجازها.

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