آبل تطلق تحديثًا لآيفون لمواجهة ثغرة أمنية تُستغل في التجسس

2021/09/14 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت شركة "آبل" الأمريكية تحديثا لبرمجية هاتف "آيفون" لمواجهة ثغرة أمنية قال باحثون مستقلون إن برنامج مراقبة بارز استخدمها للتجسس على ناشط سعودي.

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