بالصور.. قوة مشتركة تنفذ عملية امنية جنوب سامراء

2021/09/14 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.وذكرت مديرية اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “العملية […]

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قوة مشتركة تنفذ عملية امنية جنوب سامراء المركز الخبري الوطني.

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