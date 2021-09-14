لجنة عليا تكشف لـ”NNC” خطة حماية المراكز الانتخابية: ثلاثة خطوط أمنية

2021/09/14 | 17:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن الخطة الأمنية المعدة لحماية المراكز الانتخابية في بغداد والمحافظات الأخرى، نافية وجود حظر للتجوال في يوم الاقتراع.وقال المتحدث باسم اللجنة، العميد […]

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