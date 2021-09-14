2021/09/14 | 17:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نظم المجلس المركزي لنقابة المعلمين العراقيين، وقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، طالب فيها بإطلاق العلاوات والترفيعات للهيئات التعليمية والتدريسية وبأثر رجعي، استنادا الى قانون 22 لسنة 2008 ومحاسبة الجهات المقصرة التي تسببت في تأخيرها.وجاء في بيان للنقابة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحتجين طالبوا بصرف الرواتب الشهرية …

ظهرت المقالة في وقفة إحتجاجية..



نقابة المعلمين تطالب بإطلاق العلاوات والترفيعات ومحاسبة المقصرين أولاً على النور نيوز.

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