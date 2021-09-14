2021/09/14 | 17:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت رئاسة البرلمان، اليوم الثلاثاء، التزامها بموعد حلّ مجلس النواب. وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير الحداد في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن “موعد إجراء الانتخابات قريب جداً، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحداد يؤكد: ملتزمون بموعد حل مجلس النواب المركز الخبري الوطني.

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