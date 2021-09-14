2021/09/14 | 18:05 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 | 05:35 مساءً | عدد القراءات : 30

16 وفاة و1235 إصابة بكورونا في إقليم كردستان

أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، تسجيل 16 وفاة و1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

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