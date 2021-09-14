خمسة أمور يجب معرفتها عن دانتي في المئوية السابعة لوفاته

2021/09/14 | 18:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما,-(أ ف ب) – تحتفل إيطاليا هذا العام بالذكرى المئوية السابعة لوفاة دانتي أليغييري (1265 – 1321) مؤلف “الكوميديا الإلهية” والكاتب الفلورنسي الملقب “أبو اللغة الايطالية”، من خلال سلسلة فعاليات متنوعة.في ما يلي خمسة أمور يجب معرفتها عن هذا العلم الكبير في الأدب العالمي الذي توفي ليل 13 – 14 أيلول/سبتمبر 1321: – […]

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