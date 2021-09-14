2021/09/14 | 18:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..تعيين فلاح عبدالحسن سفيرا للعراق في التشيك المركز الخبري الوطني.

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