اعترافات متهم أوقع بعراقيات وعربيات:

2021/09/14 | 18:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير

أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، اعترافات محتال أوقع بعشرات النساء والفتيات داخل وخارج العراق.

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ونشر الجهاز، 14 أيلول/سبتمبر، مشاهد من عملية الاعتقال التي نفذت في البصرة، وجانبًا من اعترافات المتهم.

وقال المتهم، إنّ استدراج النساء كان يجري عبر صفحة لـ "أعمال السحر والشعوذة" موجهة إلى السيدات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واعترف المتهم، باستدراج نحو 40 سيدة طلب من بعضهن ارتكاب "زنا المحارم" وسجل لهن مقاطع فيديو أثناء ذلك، ليبتزهن لاحقًا، مبينًا أنّ إحدى الضحايا انتحرت إثر تهديدها بنشر مقطع فيديو خاص بها.

كما نشر الجهاز، شهادة سيدة تعرضت لعملية ابتزاز من قبل المتهم، مؤكدة أنّ المتهم نشر مقاطع فيديو وصور لها عبر موقع إنستغرام بعد رفضها الاستجابة لمحاولة الابتزاز.

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