الجمارك العراقية: تشكيل لجنة لوضع ضوابط خاصة باستيراد المواد الأولية

2021/09/14 | 18:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت هيئة الجمارك العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة لوضع ضوابط خاصة بالمواد الأولية الداخلة للعراق.وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك العراقية شاكر الزبيدي بحسب بيان، لدى اجتماعه مع مدير عام التنمية الصناعية وعدد من أصحاب المشاريع …

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