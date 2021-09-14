المالكي وسفراء الدول الاسكندنافية يبحثون ملفات الانتخابات والطاقة والوجود الأجنبي

2021/09/14 | 18:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري

المالكي، اليوم الثلاثاء، مع سفراء

الدول الاسكندنافية ملفات الانتخابات

والطاقة والوجود الأجنبي في العراق.

وقال مكتب المالكي في بيان، تلقته وكالة

نون الخبرية، إن الأخ

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