"أعمال سحرية وزنا محارم وانتحار".. مشعوذ في قبضة الأمن العراقي

2021/09/14 | 18:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، الثلاثاء، اعتقال "مشعوذ" كان يطلب من "ضحاياه" القيام بأعمال "زنا المحارم" وتصوير أنفسهم، ثم يقوم بابتزازهم مستخدما التصوير.

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