الصدر يوجه رسالة للجيش العراقي

2021/09/14 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، رسالة للجيش العراقي تتعلق بالانتخابات القادمة.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" اليوم، (14 ايلول 2021): "بعد ان استعاد جيش العراق هيبته في استرجاع ما باعه الفاسدون بافعلهم الرعناء...



وحسب فهمي وثقتي بهم فهم القادرون على حماية العراق من الداخل والخارج...



ولاسيما ونحن مقبلون على عملية ديمقراطية انتخابية سيدلون من خلالها باصواتهم بشفافية وبلا ضغوطات سياسية".

وأضاف، "وكما انهم ملزمون بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع من الحرق والفساد والتصرفات الصبيانية وغيرها..."، وفيما يلي نص التغريدة:-

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