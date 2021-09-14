2021/09/14 | 18:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن الجيش قادر على حماية العراق من الداخل والخارج، فيما أشار إلى أنه القوة الأمنية الأهم في العراق.وقال السيد الصدر في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد أن استعاد جيش العراق هيبته في استرجاع ما باعه الفاسدون بأفعالهم الرعناء، وبعد أن استطاعوا فرض قوتهم وإرجاع سمعتهم كما عهدناهم، وكما هم أهل للثقة والكرامة والشجاعة، وبعد إبعاد شبح التدخلات الحزبية والطائفية والقومية والمليشياوية عنهم، وبعد أن زال شبح الدكتاتورية عنهم ولله الحمد، فهم اليوم القوة الأمنية الأقوى والأهم في عراقنا الحبيب".وأضاف: "حسب فهمي وثقتي بهم، فهم القادرون على حماية العراق من الداخل والخارج، وخصوصا بعد اضمحلال التدخلات الخارجية والداخلية في عملهم، لا سيما ونحن مقبلون على عملية ديمقراطية انتخابية، حيث سيدلون من خلالها بأصواتهم بشفافية وبلا ضغوطات سياسية".وتابع "كما وأنهم ملزمون بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع من الحرق والفساد والتصرفات الصبيانية وغيرها"، لافتا إلى: "إننا ملزمون باحترامهم ودعمهم والسعي لتقويتهم والمطالبة بحقوقهم، كما هم ملزمون بتأدية واجباتهم مشكورين".وبين السيد الصدر: "إنني على يقين أنهم يعانون كما يعاني الشعب من الفساد والظلم، لذا فإنهم سينصرون الإصلاح من أجل وطنهم وشعبهم".واختتم السيد الصدر البيان بالقول: "رحم الله شهداءهم، وشفى الله جرحاهم، وسدد خطاهم، وأبعد عنهم كيد الأعداء والحاسدين..فهم السعاة والمجاهدون في سبيل الله والوطن".

pic.twitter.com/EIdPmOlzBs

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) September 14, 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر: الجيش قادر على حماية العراق من الداخل والخارج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر: الجيش قادر على حماية العراق من الداخل والخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).