الصدر: جيش العراق استرجع ما باعه الفاسدون بافعالهم الرعناء

2021/09/14 | 18:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر أكد أن الجيش العراقي قادر على حماية العراق من الداخل والخارج.

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