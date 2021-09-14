بالوثيقة.. مرسوم جمهوري بتعيين فلاح عبد السادة سفيرا للعراق في التشيك

2021/09/14 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت وثيقة حصلت (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، على نسخة منها صدور مرسوم جمهوري بتعيين فلاح عبد السادة سفيرا للعراق في التشيك.

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