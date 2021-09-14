2021/09/14 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، اعتقال ارهابي يعمل ضمن الجهد الهندسي لما يسمى بـ”ولاية نينوى” في الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “تمكنت معاونية الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال ارهابي يعمل ضمن الجهد الهندسي لما يسمى بـ”ولاية نينوى” في الموصل المركز الخبري الوطني.

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