2021/09/14 | 19:15 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - الاقتصاد الوطني ومستقبل الازمات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0cDzXGnanyg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - الاقتصاد الوطني ومستقبل الازمات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالمباشر - الاقتصاد الوطني ومستقبل الازمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).