ايقاف مدرب لاتسيو مبارتين بعد طرده خلال مباراة فريقه امام ميلان

2021/09/14 | 19:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف، مدرب لاتسيو ماوريتسيو ساري مباراتين، بعد طرده في الدقائق الأخيرة خلال مباراة فريقه أمام ميلان، والتي خسرها 2-0 نهاية الأسبوع الماضي.

وتلقى ساري بطاقة حمراء بسبب مشادة كبيرة حدثت مع ساليميكرس لاعب ميلان، ليتدخل الحكم بعدها ويطرد مدرب لاتسيو، في المباراة التي انتهت بفوز الروسونيري بهدفين نظيفين.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: “تم استبعاد ساري مباراتين لقيامه في نهاية المباراة وعلى أرض الملعب بالسعي إلى مواجهة لفظية مع لاعب من الفريق المنافس، واتخاذ موقف تحريضي واستخدام كلمات التهديد ضده، وكذلك بعد الطرد، لأنه طعن في قرار الحكم من خلال نطق تعابير في النفق المؤدي إلى غرف الملابس”.

وسيغيب ماوريتسيو ساري المباراتين التاليتين لفريق لاتسيو ضد كالياري وتورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

لكن ساري سيعود في الوقت المناسب لمباراة الديربي ضد روما في 26 ايلول.

ويحتل لاتسيو المركز السادس برصيد 6 نقاط، فيما يأتي ميلان في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

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