2021/09/14 | 19:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل: 50 ألف دينار مكافأة شهرية للعمال المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

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