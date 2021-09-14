إحباط مخطط إرهابي لاستهداف الزيارة الأربعينية جنوب بغداد

2021/09/14 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، عن احباط مخطط إرهابي لاستهداف الزيارة الأربعينية جنوب العاصمة بغداد.

وقال اعلام الحشد في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية امنية دقيقة وبكمين محكم تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي/ مديرية المعلومات العامة، من الاطاحة بشبكة ارهابية لداعش كانت تنوي استهداف زوار الامام الحسين(ع) خلال الزيارة الاربعينية في قاطع جنوب بغداد حيث تم خلال العملية اعتقال الشبكة التابعة للتنظيم والمتكونة من مسؤول مفارز التنفيذ في قاطع جنوب بغداد ومسؤول مفارز ضمن منطقة اللطيفية".

وكانت المفارز الارهابية تنوي ايضا، وفق البيان، "تفجير ابراج الطاقة الكهربائية في جنوب بغداد".

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