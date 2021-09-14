مجلس الخدمة يطلق استمارة توظيف ويحدد الاختصاصات المطلوبة

2021/09/14 | 19:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، الثلاثاء، إطلاق استمارة التوظيف لذوي المهن الطبية والصحية.

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وذكر المجلس في بيان، 14 أيلول/سبتمبر، أنّ الوظائف مخصصة للمشمولين بالتعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.

وأعلنت الحكومة العراقية، في تشرين/أكتوبر، إطلاق مبادرة لتوفير فرص عمل للعاطلين في البلاد تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية تحت إشراف مكتب رئيس الحكومة ومجلس الخدمة الاتحادي.

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