استخبارات الحشد تحبط مخططا إرهابيا لاستهداف الزيارة الأربعينية

2021/09/14 | 19:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت استخبارات الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، احباط مخطط إرهابي لاستهداف زائري الأربعينية جنوب بغداد.وذكر اعلام الحشد في بيان، انه “بعملية امنية دقيقة و بكمين محكم تمكنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي/ مديرية المعلومات العامة، من احباط مخطط ارهابي لاستهداف الزيارة الاربعينية جنوب بغداد”.واضاف “ونجحت المعاونية بالاطاحة بشبكة ارهابية لداعش كانت […]

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