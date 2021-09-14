2021/09/14 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال العديد من الأفغان والمجتمع الدولي يتذكر المعاملة الوحشية للهزارة على أيدي عناصر طالبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهزارة الأفغان في العراق.. وحلم العودة إلى الديار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهزارة الأفغان في العراق.. وحلم العودة إلى الديار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).