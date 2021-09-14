2021/09/14 | 19:36 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر: الجيش العراقي ملزم بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/14 | 19:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الجيش العراقي ملزم بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الجيش العراقي ملزم بحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).