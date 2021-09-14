اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الدوري الكروي الممتاز

2021/09/14 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد أتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، موعد قرعة الدوري الكروي الممتاز.

ودعا الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "الفرق المشاركة بالدوري الممتاز لإجراء قرعة الدوري غدا في الساعة الثامنة مساءً".

وأضاف أن "القرعة ستتم في قاعة روتانا بفندق بابل".

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