الحشد يحبط مخططا إرهابيا لاستهداف الزيارة الأربعينية

2021/09/14 | 19:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

احبطت الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي/ مديرية المعلومات العامة، اليوم الثلاثاء، مخططا ارهابيا لاستهداف الزيارة الاربعينية جنوب بغداد.

وقال بيان للحشد الشعبي تلقته (بغداد اليوم)، ان "المعاونية تمكنت من الاطاحة بشبكة ارهابية لداعش كانت تنوي استهداف زوار الامام الحسين(ع) خلال الزيارة الاربعينية في قاطع جنوب بغداد، مشيرا الى "اعتقال الشبكة التابعة للتنظيم والمتكونة من مسؤول مفارز التنفيذ في قاطع جنوب بغداد ومسؤول مفارز ضمن منطقة اللطيفية".

واشار الى ان " المفارز الارهابية كانت تنوي ايضا تفجير ابراج الطاقة الكهربائية في جنوب بغداد".

ودعا البيان " جميع المواطنين للإبلاغ عن جميع الشبهات والجهات والعناصر التي تعبث بأمن الدولة ومواطنيها عبر الرقم المجاني الساخن ٤٨١".

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