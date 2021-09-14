2021/09/14 | 19:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن امين بغداد، علاء معن، اليوم الثلاثاء، توزيع “1048” قطعة ارض سكنية للمستحقين من موظفي امانة العاصمة للمرحلة الاولى .ونقل بيان للامانة، تلقاه “المركز الخبري الوطني” عن امين بغداد القول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توزيع “1048” قطعة ارض سكنية لموظفي امانة بغداد المركز الخبري الوطني.

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