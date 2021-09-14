2021/09/14 | 19:38 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 | 07:34 مساءً | عدد القراءات : 6

صفاء هادي يوقع لموسم واحد مع نادي القوة الجوية

وقع لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم صفاء هادي على عقد لموسم واحد مع نادي القوة الجوية، بحسب بيان نشره النادي على موقعه الرسمي.





وكان اللاعب قد أنهى تعاقده بالتراضي من نادي كريليا سوفيتوف الروسي بعد موسمين قضاها مع الفريق الروسي ولم يشارك سوى في 3 مباريات قبل ان يعود للعراق ويوقع على كشوفات الصقور.

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