توزيع ١٠٤٨ قطعة ارض لموظفي امانة بغداد كمرحلة اولى

2021/09/14 | 19:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن امين بغداد المعمار علاء معن اليوم الثلاثاء ، عن توزيع (١٠٤٨) قطعة ارض سكنية للمستحقين من موظفي امانة بغداد للمرحلة الاولى .

جاء ذلك خلال ممارسة شفافة عبر قرعة شملت حضور ممثلين عن دوائر امانة بغداد .

وقال المعمار في بيان للامانة وحصلت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ان ” هذه الممارسة الجميلة ادخلت الفرحة لقلوب زملائنا موظفي امانة بغداد عبر قرعة لتوزيع قطع اراض على المستحقين من موظفي امانة بغداد المرحلة الاولى التي تضم ١٠٤٨ قطعة سكنية ، مضيفاً “نبارك لجميع الفائزين بهذه القرعة “.

واشار الى ان ” المرحلة الثانية سيتم توزيعها خلال ٤٥ يوم وتضم ١٨٥٠ قطعة ارض اخرى بمناطق مختلفة ضمن املاك امانة بغداد “.

وبين ان ” هذه الممارسة تعد تجربة رائعة وشفافة تم اعداها عبر معايير محددة تضمن العدالة لجميع الموظفين المستحقين “.وتابع ” اشاهد فرحة الموظفين وانا سعيد اكثر منهم وانا اشارك بهذه المهمة التي توفر السكن اللائق لمنتسبينا وزملائنا بامانة بغداد “.

واكد امين بغداد ان ” هذا الاجراء يأتي ضمن السياسة العامة للدولة التي توفر من خلال منصة داري قطع الاراضي السكنية لعموم شرائح الشعب العراقي “.

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