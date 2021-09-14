العمل تعلن تخصيص مكافأة شهرية للعمال المتقاعدينش~

2021/09/14 | 19:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد صوت مجلس إدارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، على استمرارية المكافأة بواقع 50 ألف دينار للعمال المتقاعدين.وذكر بيان للوزارة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في الوزارة عقد اليوم، جلسة طارئة ترأسها وكيل الوزارة احمد حميد العلواني، …

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