المجلس الوزاري للطاقة يتخذ جملة من القرارات

2021/09/14 | 19:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبر الوطني عقد المجلس الوزاري للطاقة الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرون لسنة 2021 برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الثلاثاء، واتخذ جملة من القرارات.وذكرت وزارة النفط في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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