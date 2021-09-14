فيديو درامي يظهر لحظات مثيرة لرجال إطفاء ينقذون طفلة من شقة محترقة

2021/09/14 | 19:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُظهر لقطات كاميرا الجسم رجال الإطفاء في ولاية كانساس الأمريكية وهم يندفعون داخل مبنى سكني محترق، حيث تم الإبلاغ عن وجود عدة أشخاص محاصرين داخلها..ولم يبلغ عن أي إصابات خطيرة.

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