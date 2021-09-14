2021/09/14 | 19:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q_bf-ZVOfSk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يرسل بأول دفعة مراقبين بناء على طلب العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاتحاد الأوروبي يرسل بأول دفعة مراقبين بناء على طلب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).