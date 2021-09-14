المجلس الوزاري للطاقة يعلن عن جملة من القرارات

2021/09/14 | 19:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد المجلس الوزاري للطاقة الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرون لسنة 2021 اليوم الثلاثاء ، برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل .

وقد ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول اعماله .ففي قطاع التصفية– قرر المجلس الوزاري للطاقة اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل شركة مصافي الجنوب بتطوير مصفاة الشعيبة في محافظة البصرة .– توجيه الجهات المعنية في وزارة النفط بالعمل على اعتماد الاليات والخطوات المناسبة ، وبما يؤدي الى تنفيذ خطط التسريع بتنفيذ وأكمال متطلبات انجاز مصفاة كربلاء النفطي بطاقة تكريرية (140الف برميل ) باليوم .– التوصية بدراسة الخطوات النهائية لتطوير وتوسيع مصفاة الديوانية .

– اما في قطاع توليد الطاقة الكهربائيةفقد قرر المجلس تمديد العمل بصلاحيات فك الاختناقات في منظومات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية .

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