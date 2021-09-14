2021/09/14 | 19:50 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sdt3kZge9eg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبو غريب .. أزمة مياه حادة في عدة قرى تجبر الأهالي على اللجوء إلى الآبار) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبو غريب .. أزمة مياه حادة في عدة قرى تجبر الأهالي على اللجوء إلى الآبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).