العذاري: البدء بخطوات فعلية للربط الكهربائي بين العراق والاردن

2021/09/14 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية حيدر العذاري، اليوم الثلاثاء، عن حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبدء خطوات فعلية للربط الكهربائي.وقال العذاري في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “المركز […]

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