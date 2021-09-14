4 قرارات خلال اجتماع المجلس الوزاري للطاقة

2021/09/14 | 19:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقد المجلس الوزاري للطاقة، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الـ25 لسنة 2021 برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار، فيما تم اتخاذ عدة قرارات.

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وذكر بيان للوزارة النفط، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2021)، أن "المجلس ناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله"،، مبيناً أنه "في قطاع التصفية، قرر المجلس الوزاري للطاقة اتخاذ الخطوات اللازمة من قبل شركة مصافي الجنوب بتطوير مصفاة الشعيبة في محافظة البصرة".

كما تم "توجيه الجهات المعنية في وزارة النفط بالعمل على اعتماد الاليات والخطوات المناسبة، وبما يؤدي الى تنفيذ خطط التسريع بتنفيذ وأكمال متطلبات انجاز مصفاة كربلاء النفطي بطاقة تكريرية (140الف برميل ) باليوم".

وتابع البيان أنه تم "التوصية بدراسة الخطوات النهائية لتطوير وتوسيع مصفاة الديوانية".

ومن جانب أخر فقد "فقد قرر المجلس، ضمن قطاع توليد الطاقة الكهربائية، تمديد العمل بصلاحيات فك الاختناقات في منظومات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية".

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