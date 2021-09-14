تعليق أميركي لـ

2021/09/14 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي توثق استمرار إيران في التصعيد النووي خارج حدود خطة العمل المشتركة الشاملة تذكير واضح بأهمية العودة إلى الامتثال المتبادل بالاتفاق

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