2021/09/14 | 20:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ..تكليف القاضي نجم عبدالله احمد برئاسة الادعاء العام العراقي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ..تكليف القاضي نجم عبدالله احمد برئاسة الادعاء العام العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).