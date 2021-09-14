باكستان تؤكد عزمها رفع حجم التبادل التجاري مع العراق

2021/09/14 | 20:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد السفير الباكستاني لدى بغداد، أمجد علي، الثلاثاء، عزم بلاده رفع حجم التبادل التجاري مع العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لاتحاد الغرف التجارية العراقية، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية استقبل في مقر الاتحاد، أحمد أمجد علي سفير جمهورية باكستان الاسلامية في بغداد".

وأضاف البيان، أن "الزهيري بحث مع الضيف الزائر سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الزهيري "أهمية تدعيم أوجه العلاقات التجارية عبر تنويع أطر التشاور بما يساهم في تحقيق تطلعات بغداد وإسلام آباد، ورفع وتيرة التعاون التجاري الثنائي وعلى مختلف الصعد الاستثمارية، والاقتصادية، والتنموية بما يعود بالخير على كلا البلدين".

وأضاف، أنه "في الأيام القليلة المقبلة سيقوم وفد من رجال الاعمال العراقيين المنتمين للاتحاد بزيارة الى اسلام اباد لتسريع وتمتين العلاقات الثنائية، وأنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد تجارة وصناعة باكستان بشأن التبادل التجاري والتعاون بين الطرفين وانشاء مجلس للاعمال مشترك".

بدوره، ‎أكد السفير الباكستاني، أن "العراق وباكستان تربطهما علاقات وطيدة ومنذ وقت طويل تجمعهما علاقات مهمة في مختلف المجالات الدينية والثقافية والمصالح الثنائية المشتركة بين الطرفين".

واوضح السفير، أن "حجم التجارة بين العراق وباكستان ليس بحجم الطموح ولكن هناك بداية لزيادة حجم التبادل التجاري، حيث يوجد معملان باكستانيان للإسمنت في العراق وفندق في كربلاء (البارون) وأيضا شركة نفط باكستانية لديها عقد مع الحكومة العراقية"، لافتاً إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين قليل جداً وسنحاول أن نرفع من حجمه".

وبين، أنَّ "الشعب الباكستاني يؤم الأماكن المقدسة في العراق بصفة حجاج وليس كزائرين، ونحن على وشك توقيع مذكرة تفاهم ونحاول مع الحكومة العراقية أن نحصل على سياسة خاصة للفيزا المقدمة للزائرين الباكستانيين، وقد افتتحت السفارة الباكستانية فرعها في كربلاء خلال زيارة عاشوراء هذه السنة لخدمة الزائرين الباكستانيين".

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