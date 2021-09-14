عدنان درجال يفوز برئاسة إتحاد كرة القدم العراقي

2021/09/14 | 20:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يفوز برئاسة إتحاد كرة القدم بغداد – ساري تحسين فاز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بمنصب رئيس اتحاد كرة القدم أمس الثلاثاء في الانتخابات التي جرت في فندق بابل ببغداد وذلك بحصوله على 48 صوتا مقابل 16 صوتا لمنافسه شرار حيدر.وشهدت المنافسات انتخاب علي جبار بمنصب النائب الأول ويونس محمود […]

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