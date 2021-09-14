2021/09/14 | 20:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتابعة المستمرة لقانون الضمان الجديد من أجل إنصاف هذه الفئة المظلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل: 50 ألف دينار مكافأة شهرية للمتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل: 50 ألف دينار مكافأة شهرية للمتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).