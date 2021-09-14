الدفاع المدني تصدر تحذيرا عاجلا: هكذا تنفجر أسطوانة الغاز

2021/09/14 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداطلقت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا بشأن اسطوانة الغاز في المنازل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم تحويل الغاز داخل الاسطوانة الى سائل بواسطة الضغط من ١٠ الى ١٢ بار، إذ يتم ضغط كل ٢٧٠ لتر من الغاز وتحويله الى لتر واحد من السائل داخل الأسطوانة".وأوضحت أن "الضغط داخل الاسطوانة يرتفع كلما ارتفعت درجة الحرارة المحيطة بها لذلك فأن اسطوانة الغاز تم معالجتها حراريا بحيث لا يمكن ان تنفجر كالقنبلة وينتج عنها شظايا بل فقط تتفتح وتتمزق مع بقائها قطعة واحدة".

وأكدت أن "اغلب الانفجارات تحدث جراء تسرب الغاز فترة طويلة مما يتسبب انتشاره داخل المطبخ بنسبة ١٠% واكثر وعند توفر اي شرارة ينفجر المطبخ ويتفرغ منه الهواء فينهار المبنى، ومن ثم انفجار الاسطوانة من ارتفاع درجة الحرارة"، مبينة أن "لتر الغاز السائل اذا تسرب من الاسطوانة يصبح بهواء المطبخ ٢٧٠ لتر غاز".

وأضافت أنه "للوقاية يجب اغلاق اسطوانة الغاز ليلا وتفقد الخرطوم ومرابطه (القفائس) وفحص التسرب بالماء والصابون (رغوة الصابون) عند التركيب وابعاد الاسطوانة عن الحرارة وعدم قلب الاسطوانة".

وبينت انه "اذا تسرب الغاز وتم استشعاره بالاستنشاق يجب عمل التالي :1 - لا تطفئ اي مصدر كهرباء ولا تفتحه.2 - اغلاق اسطوانة الغاز.3- فتح الشبابيك والتهوية اللازمة حتى زوال رائحة الغاز .4- عدم تشغيل مفرغة الهواء إطلاقا اذا كانت لا تعمل اما اذا كانت تعمل فيجب عدم اطفائها.5 - الغاز اكثر كثافة من الهواء فهو موجود فوق الكاشي (البلاط) وبالبالوعات والخزائن السفلية (منهولات ) لذلك اسكب الماء بالبالوعات وعلى الكاشي مع فتح المنهولات.6- اخراج الهاتف النقال ( الموبايل ) من المطبخ وعدم اجراء مكالمة بالقرب منه".

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