باحثة في الشأن السياسي: عملية التراشق قبل الانتخابات غير جائزة “شرعا”

2021/09/14 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكدت باحثة في الشأن السياسي، ضحى الخالدي، اليوم الثلاثاء، ان عملية التراشق قبل الانتخابات غير جائزة شرعا، موضحة ان جهات ارادت الذهاب بالعراق الى اللا عودة بمقاطعة الانتخابات.وقالت الخالدي لبرنامج “بضم العين”: ان “الدولة وفرت الى حد ما الاجراءات الانتخابية”، لافتة الى ان “التصويت حق دستوري لكل مواطن”.واضافت ان “الانتخابات تحتاج الى قضاء […]

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