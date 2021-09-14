2021/09/14 | 20:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q-rKUbA6lCc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شبهات فساد تسيطر على دائرة بلدية #النجف في ظل صمت الجهات الرقابية | تقرير احمد الحسيني) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شبهات فساد تسيطر على دائرة بلدية #النجف في ظل صمت الجهات الرقابية | تقرير احمد الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).